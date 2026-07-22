Пользователей Android-смартфонов призвали включить одну настройку

Пользователей Android-смартфонов призвали включить важную защитную функцию операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание ZDNet.

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Новый встроенный сервис получил название «Регистрация вторжений» (Intrusion Logging). Авторы объяснили, что после ее активации ОС начинает отслеживать и записывать подозрительные действия приложений и сервисов, которые происходят в фоновом режиме. Однако эта возможность пока доступна только в актуальной Android 17.

Специалисты рассказали, что Intrusion Logging записывает все данные об установке, удалении и обновлении приложений, фиксирует необычные сетевые подключения и детали работы интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth. В материале говорится, что доступ к такому журналу может иметь ключевое значение для решения проблем безопасности устройства. Авторы подчеркнули, что при изучении журнала можно понять, когда и какое приложение на смартфоне начало вести себя аномально — в свою очередь, это позволит снизить последствия атаки или взлома телефона.

Соответствующую настройку призвали искать в разделе «Безопасность и конфиденциальность» — она расположена в подразделе «Расширенная защита». После ее активации нужно подключить свой аккаунт Google — в нем будет дублироваться журнал событий. Для того, чтобы скачать отчет, нужно в том же подразделе нажать на кнопку «Доступ к журналам» и скачать архив с файлами.

«Надеюсь, вам никогда не придется использовать функцию регистрации вторжений, но если это произойдет, вы будете рады, что она есть», — подытожили журналисты.

Ранее журналисты портала How-To Geek заявили, что Android не является настолько открытой, как считают многие пользователи. Авторы подчеркнули, что большая часть технологий в ОС закрыта и строго охраняется Google.