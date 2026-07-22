Apple поднимет цены на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Apple может повысить цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max по сравнению с моделями предыдущего поколения. Об этом сообщил китайский инсайдер Fixed Focus Digital (FFD), утверждающий, что эта информация уже подтверждена.

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По его данным, компания уже распределила большую часть заказов на комплектующие в пользу более маржинальных моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Источник также утверждает, что в этом году Apple может отказаться от выпуска базового iPhone 18 и сосредоточиться на более дорогих устройствах. При этом ранее сообщалось, что iPhone 18 и iPhone 18 Pro уже запущены в производство.

В качестве одной из причин возможного подорожания инсайдер называет рост себестоимости компонентов. По его словам, контрактный производитель TSMC повысил стоимость производства чипов примерно на 10%, а цены на память выросли в несколько раз. На этом фоне стартовая цена iPhone 18 Pro может увеличиться примерно на 1000 юаней, или около $150.

Прежде Fixed Focus Digital публиковал подробности о компьютерной версии HarmonyOS, фотографии iPhone SE 4, рендеры Huawei Pocket 2, а также сообщал, что Apple прекратила разработку складного iPhone.