Под брендом Nokia представили телефон-пауэрбанк

Под брендом Nokia представили кнопочный телефон с рекордным аккумулятором. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

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Аппарат Nokia 300 Power Bank появился на Филиппинах. Устройство разработала компания HMD Global, которая многие годы перевыпускает классические кнопочные девайсы под легендарным финским брендом.

Отличительной особенностью гаджета стал рекордный аккумулятор емкостью 3700 миллиампер-часов. В HMD заявили, что в режиме ожидания телефон может проработать до 45 дней, в режиме разговора — до 26 часов. Также девайс имеет порт USB-C, благодаря чему к телефону можно подключать другие устройства и заряжать, как через пауэрбанк.

Журналисты Notebookcheck заявили, что новый аппарат визуально напоминает Nokia 800 Tough, выпущенный в 2019 году. Nokia 300 Power Bank также имеет кнопочную клавиатуру, 2,4-дюймовый QVGA-экран, камеру разрешением 0,3 мегапикселя и защиту от влаги по стандарту IP65. Кроме того, девайс вышел со встроенным фонариком — при его включении на одном заряде батареи устройство может проработать до 23 часов.

Стоимость Nokia 300 составила 1990 филиппинских песо, или около 2,5 тысяч рублей.

В начале июля стало известно, что под брендом Nokia выпустят четыре культовых кнопочных телефона. Аппараты получат кнопку для запуска сервиса искусственного интеллекта.