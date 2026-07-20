Странное поведение компьютеров с Windows объяснили

Операционная система (ОС) Windows 11 может несколько раз перезагрузиться во время установки апдейтов. Об этом сообщает издание Windows Latest.

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На странное поведение компьютера с ОС от Microsoft обратили внимание журналисты, которые установили патчи безопасности за июль. По словам редактора портала Маянка Пармара, его устройство перезагрузилось несколько раз во время установки обновления. В Microsoft объяснили, что множественные перезагрузки необязательно указывают на сбои и поломки.

Инженеры отметили, что Windows может перезагрузиться несколько раз из-за установки дополнительных компонентов. Так, июльское обновление кроме патчей безопасности может добавить на компьютер новую версию платформы .NET Framework, а также актуализировать сертификат Secure Boot. В этом случае установка каждого сервиса или службы ОС потребует отдельной перезагрузки. В Microsoft назвали подобное поведение системы нормальным.

Журналисты медиа подчеркнули, что с такой ситуацией пользователи Windows могут столкнуться один или два раза в год.

«Не паникуйте и не нажимайте кнопку питания, если Windows перезагружается несколько раз. Дождитесь завершения установки, даже если на это уйдет более десяти минут», — заключили авторы.

Ранее в Microsoft посоветовали пользователям Windows не тянуть с установкой обновлений для ОС. В компании рекомендовали загружать апдейты в течение трех дней после их выпуска.