Каким было самое древнее оружие в мире?

Сегодня под словом «оружие» мы привыкли подразумевать современные технологии: огнестрельное оружие, холодное, ракетное. Но археологические находки показывают, что орудия существовали на протяжении сотен тысяч лет — самое раннее оружие человека совсем не похоже на то, чем мы пользуемся сегодня. Но как выглядело самое древнее оружие в истории? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Обычно антропологи и археологи причисляют к категории оружия объекты, использованные для применения насилия к другим живым существам. Под ними подразумеваются как инструменты, задействованные в межличностных конфликтах между гомининами (группа, куда входят современные Homo sapiens), так и те, что использовались для охоты.

Но археологи не записывают в оружие любой объект, с помощью которого можно причинить вред; контекст и намерение играют важную роль. Например, эксперты на раскопках, где потенциально нашли оружие, также ищут следы охоты, вроде освежеванных костей животных; или артефакты, такие как острые костяные инструменты, при помощи которых люди могли создавать оружие. Иногда специалисты учитывают, из чего состоят эти объекты и есть ли на них какие-либо отметины — по ним иногда можно понять, для чего использовался инструмент.

Археологический консенсус считает три артефакта образцами древнейшего оружия, когда-либо найденного людьми: Клактонское копье, Шенингенские копья и наконечники копий из Кату.

По оценкам ученых, Клактонское копье датируется 400 000 годами назад. Эксперты считают, что 37-метровый наконечник копья отломился от длинного древка, возможно по случайности, пока его владелец охотился, или намеренно, в ритуальных целях. Оно сделано из тисового дерева и было обработано острым инструментом. Отломанный конец так и не нашли.

Клактонское копье нашли в 1911-м в Клактоне-на-море в английском Эссексе, и теперь оно хранится в Музее естественной истории в Лондоне. Археологи предполагают, что объект изготовлен либо Homo heidelbergensis, либо неандертальцами — двумя гомининами, жившими до Homo sapiens. По факту, копье может быть старше нашего вида, поскольку возраст старейших ископаемых H. sapiens составляет примерно 300 000 лет. Форма, размер и материал Клактонского копья намекают на то, что его создатели использовали кооперативные стратегии охоты.

Артефакт номер два — Шенингенские копья. Начиная с 1992 года, археологи нашли 20-25 деревянных орудий на месте раскопок в немецком Шенингене, включая полные и фрагментированные копья, а также метательные палки, преимущественно состоящие из еловой и хвойной древесины.

Шенингенские копья считаются древнейшими полностью сохранившимися деревянными орудиями в мире. Сегодня археологи оценивают их возраст в 200 000 или 300 000 лет. Исторически, авторство этих орудий приписывают H. heidelbergensis, раннему виду людей, жившему от 700 000 до 200 000 лет назад в Европе, Африке и на территории современного Китая. Хотя наиболее свежее датирование также показало, что, на самом деле, копья могли изготовить неандертальцы.

Археологи полагают, что копья средней длиной чуть больше двух метров использовались как колющие или метательные орудия при охоте на крупных млекопитающих, таких как лошади. А более короткие (65 см) образцы наверняка были метательными.

Каменные наконечники, насаженные на древко, начали чаще встречаться в палеонтологической летописи между 200 000 и 300 000 годами назад на территории Африки и Евразии. Раньше ученые предполагали, что их изготавливали неандертальцы или H. sapiens, но на раскопках в Кату (Южная Африка) нашли наконечники, чей возраст составляет 500 000 лет. Они появились до неандертальцев и H. sapiens; локация находки намекает на то, что их изготовили H. Heidelbergensis, обитавшие в южной части Африки. Археологи считают, что они могли пользоваться копьями в качестве оружия для нападения из засады.

Конечно, наверняка есть и более древние орудия. Проблема лишь в том, что они, скорее всего, очень плохо сохранились. Гоминины использовали органические материалы, вроде древесины, растительных волокон и сухожилий, а они со временем разлагаются.