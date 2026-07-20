Раскрыта дневная температура поверхности Луны

Поверхность Луны может нагреваться до плюс 127 градусов в дневное время, а ночью - охлаждаться до минус 173 градусов.

Об этом в Международный день Луны сообщил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

"Днем поверхность Луны нагревается примерно до 120-127 градусов, а перед рассветом остывает примерно до минус 173 градусов. Причина столь сильных колебаний - в отсутствии атмосферы, которая бы смягчала нагрев солнечными лучами и сохраняла тепло ночью", - сказал Бурмистров.

Он отметил, что ось Луны вертикальна, поэтому на полюсах Луны Солнце всегда стоит низко над горизонтом, и его свет почти не доходит до глубоких кратеров. Они находятся в вечной тени, так что температура в них может опускаться до минус 240 градусов.