В Испании нашли 2300-летние сандалии древних горняков

Археологи, изучающие древнее горнодобывающее поселение Уриум на юго-западе Испании, нашли восемь удивительно хорошо сохранившихся подошв сандалий, сплетенных из травы эспарто.

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Радиоуглеродный анализ показал — некоторые из них могли быть сделаны больше 2300 лет назад, еще до того, как этот регион попал под власть Рима. Результаты исследования опубликованы в журнале Pyrenae.

Обувь рядом со старой кузницей

Находки сделали в секторе Нуэво-Филон-Норте 1 в Риотинто, провинция Уэльва — одном из важнейших горнодобывающих районов всего Пиренейского полуострова. Во время раскопок здесь нашли металлообрабатывающую мастерскую середины I века нашей эры, куда входили десять печей, четыре открытые рабочие площадки и шестнадцать комнат непонятного пока назначения.

Сами сандалии обнаружили в двух зольных кучах в разных дворах — туда сбрасывали золу из печей и сломанные бытовые вещи. Именно богатый золой слой и уберег органику от разложения — рядом с обувью нашли еще и корзины с веревками из похожих растительных волокон.

К моменту, когда сандалии выбросили, они уже были изношены до предела — у большинства не сохранились шнурки, которыми обувь крепилась к ноге, а передняя часть подошвы деформировалась от долгой носки.

Что показал радиоуглеродный анализ

Для датировки отобрали три сандалии — и результаты оказались неожиданно разными. Один образец относится к раннеримскому периоду, между 28 и 124 годами нашей эры. Второй датируется поздним железным веком, примерно 360–205 годами до нашей эры. Третий попадает в промежуток 175–56 годов до нашей эры.

Вместе эти даты говорят о том, что люди работали на месте будущего Уриума с перерывами примерно с 382 года до нашей эры по 201 год нашей эры. Правда, исследователи предупреждают — две более древние сандалии могли попасть в этот слой позже, если почву потревожили во время римского строительства или очередной уборки мусора. Современником самой свалки золы кажется только сандалия римского периода.

Тем не менее сами датировки доказывают — обувь из эспарто носили в окрестностях Риотинто задолго до того, как регион полностью вошел в экономику Римской империи.

Как делали прочную и гибкую обувь

Микроскопический анализ подтвердил материал — это Stipa tenacissima, жесткая трава, известная как эспарто. У нее характерные параллельные пучки волокон, бороздчатая поверхность и сосудистые каналы, по которым исследователи и отличили ее от других волокнистых растений вроде льна или конопли.

Судя по всему, траву в основном использовали сырой, без долгого размягчения в воде. Мастера сначала плели узкие плоские косички, а затем многократно наматывали их, формируя контур и основу подошвы — сквозь эту структуру продевали дополнительные шнуры, чтобы скрепить слои между собой.

В сандалиях нашли и толстые ровные шнуры, и куда более тонкие волокна. Прочные шнуры шли на те части обуви, что несли основную нагрузку, а тонкие и гибкие — на крепления и подвижные участки, где стопе нужна была свобода движения.

Статистический анализ показал — часть волокон делали почти по единому стандарту, а другие заметно отличались друг от друга, отражая либо естественные особенности самого растения, либо второстепенную роль этих деталей в конструкции. По мнению авторов, такое сочетание не случайно — оно говорит о продуманном плане и хорошем понимании того, как именно ведет себя эспарто под нагрузкой.

Поскольку древняя обувь очень хрупкая, команда создала трехмерные цифровые модели сандалий, чтобы изучать их без лишних прикосновений к оригиналам. Микрокомпьютерная томография высокого разрешения к тому же показала, как расположены волокна внутри плетения, где есть уплотнения, минеральные отложения и микротрещины, незаметные снаружи.

Разные размеры — возможно, разные мастерские

Сохранившиеся подошвы имеют длину от 17 до 25 сантиметров, их разделили на маленькие, средние и большие. Четыре сандалии оказались для левой ноги, две — для правой, а состояние остальных не позволило определить это точно.

Археометрический анализ также разделил всю обувь на две морфологические группы, которые совпадают с двумя местами находок. Такая разница может говорить о разных мастерских, о траве, собранной в разных местах, или просто о разных периодах изготовления.

При этом сам метод плетения оставался на удивление неизменным — для нагруженных мест снова и снова выбирали прочные шнуры, а для подвижных участков — гибкие волокна. Авторы описывают эти сандалии как тщательно продуманные изделия, сделанные людьми с настоящим ремесленным мастерством.

Редкий взгляд на повседневность Риотинто

Обувь из растительных волокон вообще редко доживает до наших дней в виде, пригодном для изучения. Похожие сандалии находили в других древних горнодобывающих центрах — Альхустреле, Масарроне и Сьерра-де-Альмагрера, а также в исключительно хорошо сохранившихся местах вроде Египта, Геркуланума и окрестностей Везувия.

Коллекция из Риотинто особенно ценна тем, что все восемь экземпляров нашли на территории одного промышленного района. Их изношенные подошвы, оторванные ремешки и заляпанные грязью нижние стороны — прямое свидетельство того, что обувью пользовались до тех пор, пока чинить ее уже стало бессмысленно.