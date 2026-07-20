Apple отказалась от дальнейшей разработки Mac Pro

Компания Apple готовит масштабное обновление iPad и новые версии Mac Studio, а также планирует отказаться от дальнейшей разработки компьютеров Mac Pro. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

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Как утверждает Гурман, Apple ранее работала над высокопроизводительными процессорами M2 Extreme и M3 Extreme, которые должны были стать основой для следующих поколений Mac Pro. Эти чипы, по его данным, получили бы вдвое больше вычислительных и графических ядер по сравнению с моделями серии Ultra.

Однако проекты были закрыты из-за высокой стоимости разработки и производства, а также неопределенного спроса на столь дорогие рабочие станции. Вместе с процессорами компания отказалась и от выпуска двух прототипов Mac Pro с внутренними обозначениями J170 и J190.

Одна из моделей, J170, должна была использовать процессор Intel, несмотря на переход Apple на собственную архитектуру. Вторая, J190, разрабатывалась с чипом M3 Ultra и, как ожидалось, могла дебютировать одновременно с Mac Studio в начале 2025 года. В итоге обе разработки были отменены.

Последняя версия Mac Pro, выпущенная в 2023 году на базе процессора M2 Ultra, предлагала схожую с Mac Studio производительность, но стоила почти вдвое дороже. По мнению Гурмана, Apple не планирует возвращаться к развитию этой линейки в обозримом будущем. Вместо этого уже осенью компания может представить обновленный Mac Studio с процессором M5 Ultra.

Параллельно Apple готовит обновление линейки планшетов. По информации Bloomberg, до конца текущего года ожидается выход нового iPad mini, а в 2027 году компания обновит базовый iPad, iPad Air и iPad Pro.