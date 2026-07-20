В Таиланде нашли динозавра с шеей длиной 20 метров
Группа тайских палеонтологов под руководством доктора Апирута Нилпанапана из Университета Махасаракхам идентифицировала ранее неизвестный вид динозавра. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.
Окаменелости принадлежат представителю семейства маменчизаврид, которые славились своими невероятно длинными шеями, достигавшими около 20 метров. Животное обитало на территории современного северо-востока Таиланда около 150 миллионов лет назад, в поздний юрский период.
Сенсационное открытие было сделано благодаря одному-единственному спинному позвонку, найденному в богатом ископаемыми районе Пху Ной. Компьютерная томография показала уникальную воздушно-полостную структуру кости, непохожую ни на один известный науке вид.
По словам Нилпанапана, от волнения он даже разбил свой компьютер. Эта находка — первое свидетельство того, что популяция маменчизаврид могла мигрировать из Китая в Юго-Восточную Азию.