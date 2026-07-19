ChatGPT перестал отвечать пользователям по всему миру

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

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По информации на 18:00, неполадки в работе чат-бота заметили до 70 тыс. пользователей, в том числе в РФ, США, Франции, Британии и Германии. По их словам, ChatGPT перестал загружать историю чатов и реагировать на запросы.

В OpenAI подтвердили, что в работе сервиса возникли неполадки, но заверили, что они уже устраняются. В настоящее время чат-бот работает корректно.

На этой неделе пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе платформы. Жалобы поступали с вечера 14 июля из США, Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и некоторых других стран. Чаще всего пользователи сообщали о проблемах с подключением к серверам, входом в учетные записи и запуском игр.