Nubia представила «первый в мире» смартфон со встроенным ИИ-агентом NaviX Ultra

Nubia показала NaviX Ultra. Устройство, по словам компании, первым получило встроенный ИИ, способного действовать самостоятельно. Сам смартфон пока не имеет раскрытых характеристик, Nubia лишь продемонстрировала его дизайн и ключевую особенность.

© Ferra.ru

Вместо обычного голосового помощника NaviX Ultra работает на платформе Doubao. Мобильный ассистент, который якобы может не просто отвечать на вопросы, а выполнять сложные действия за пользователя.

Тыльная камера тоже необычна: три объектива расположены в горизонтальном блоке, напоминающем Google Pixel. Доступны четыре цвета: голубой, чёрный, фантазийный и белый.

Когда именно смартфон поступит в продажу и сколько будет стоить, тоже неизвестно.