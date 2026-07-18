Apple сделала Apple Music заметно дороже для миллионов пользователей

Apple повысила стоимость подписки на Apple Music и некоторых тарифов Apple One. Об этом сообщает MacRumors.

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По данным издания, стоимость индивидуальной подписки Apple Music в США выросла с $11 до $12 в месяц. Семейный тариф подорожал сразу на $3 – с $17 до $20 в месяц. Студенческая подписка также стала дороже на $1 и теперь стоит $7 в месяц.

Компания также изменила стоимость ряда подписок Apple One. Цена индивидуального плана осталась прежней, однако семейный тариф подорожал на $2 – до $28 в месяц, а тариф Premier – до $40 в месяц.

Кроме того, Apple повысила стоимость подписок в Бразилии.

В комментарии изданию Music Business Worldwide компания объяснила изменение цен ростом расходов на лицензирование.

Предыдущее повышение стоимости Apple Music произошло в октябре 2022 года.

Apple Music – музыкальный стриминговый сервис Apple, запущенный в 2015 году. Он предоставляет доступ к каталогу музыкальных композиций по подписке, а также поддерживает персональные рекомендации, офлайн-прослушивание, плейлисты, радиостанции и пространственное аудио. Сервис доступен на устройствах Apple, а также на Android, Windows и через веб-версию.