Грядущий планшет Samsung Galaxy Tab S12 Ultra показали на рендерах

OnLeaks совместно с порталом Smartphone Checker опубликовал рендеры будущего флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S12 Ultra.

© Ferra.ru

Судя по картинкам, дизайн устройства практически не изменился по сравнению с предыдущей моделью Tab S11 Ultra. Размеры остались теми же, 326,34×208,46×5,12 мм.

© OnLeaks / Smartphone Checker

© OnLeaks / Smartphone Checker

Что касается начинки, то подтверждается замена процессора, установят новый Dimensity 9500. А вот ёмкость аккумулятора останется прежней, 11 600 мА·ч.