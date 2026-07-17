Грядущий планшет Samsung Galaxy Tab S12 Ultra показали на рендерах
OnLeaks совместно с порталом Smartphone Checker опубликовал рендеры будущего флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S12 Ultra.
Судя по картинкам, дизайн устройства практически не изменился по сравнению с предыдущей моделью Tab S11 Ultra. Размеры остались теми же, 326,34×208,46×5,12 мм.
© OnLeaks / Smartphone Checker
© OnLeaks / Smartphone Checker
Что касается начинки, то подтверждается замена процессора, установят новый Dimensity 9500. А вот ёмкость аккумулятора останется прежней, 11 600 мА·ч.