Назван минимальный объем памяти для работы Windows

Установленного Microsoft минимума оперативной памяти для работы Windows 11 недостаточно. Об этом сообщает издание The Verge.

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Журналист портала Антонио ди Бенедетто выпустил обзор нового ноутбука Microsoft Surface Laptop. Специалист попытался проверить рекомендации компании, согласно которым для работы Windows 11 подойдет и 8 гигабайт оперативной памяти, и пришел к выводу, что такого объема недостаточно. Подходящим минимумом он назвал 16 гигабайт оперативной памяти.

Сперва автор обратил внимание, что обновленная версия Surface Laptop получила всего 8 вместо 16 гигабайт, которые имела прошлогодняя модель — Microsoft ухудшила характеристики устройства ради экономии. Журналист выяснил, что сразу при запуске девайс занимает 4,2 гигабайта памяти. В режиме «Производительность» компьютер потребляет 6,7 гигабайта памяти в режиме ожидания.

«8 гигабайт оперативной памяти недостаточно для ноутбука с Windows в 2026 году», — заключил редактор The Verge.

По словам специалиста, Microsoft может частично решить эту проблему, если удалит лишние компоненты из операционной системы (ОС).

Ранее Microsoft посоветовала устанавливать обновления Windows в течение 3 дней после их выхода. В компании объяснили, что они включают в себя важные патчи безопасности.