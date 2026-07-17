В Роскачестве назвали три самые частые поломки смарт-ТВ

Телевизоры среднего ценового сегмента не рассчитаны на десятилетия работы, поскольку в них не устанавливают мощные и дорогие компоненты. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

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Самые уязвимые места современного телевизора — подсветка экрана, блок питания и материнская плата. Подсветка чаще всего выходит из строя из-за перегрева, блок питания страдает от перепадов напряжения, а материнская плата — от перегрева и естественного износа электронных компонентов. Эксперты отмечают, что неисправности обычно развиваются постепенно. Среди первых признаков называют увеличение времени загрузки устройства, замедленную работу интерфейса и зависания при переключении между приложениями.

В Роскачестве отмечают, что, несмотря на заявления производителей о ресурсе LED-телевизоров до 100 тыс. часов, фактический срок службы подсветки обычно составляет около 15–20 тыс. часов. После этого ее яркость снижается, а на экране могут появляться затемнения и другие дефекты.

Для увеличения срока службы телевизора специалисты рекомендуют снизить яркость экрана до 70–80% от максимального уровня, обеспечить свободную вентиляцию корпуса, использовать сетевой фильтр для защиты от скачков напряжения и регулярно устанавливать обновления программного обеспечения. Для очистки дисплея следует применять только мягкую салфетку из микрофибры, избегать спиртосодержащие и абразивные чистящие средства.

В Роскачестве также перечислили признаки, когда ремонт телевизора становится невыгодным и лучше купить новый. Среди них — возраст устройства превышает семь лет, заметно существенное снижение производительности, прекращение поддержки операционной системы обновлениями, появление дефектов изображения, а также искажение звука и посторонние шумы.