У озера в Европе нашли древнейших амбарных вредителей

У берегов Охридского озера в Албании археологи из Великобритании завершили анализ останков насекомых, обнаруженных в неолитическом поселении Лин-3. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст находок составляет около восьми тысяч лет — образцы относятся к промежутку 5862–5748 годов до нашей эры. Это делает поселение одним из древнейших аграрных центров на европейском континенте.

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Исследователи пришли к выводу, что местные жители столкнулись с разнообразными сельскохозяйственными угрозами — как полевыми, так и амбарными. Среди идентифицированных видов значатся гороховая зерновка, жук B. rufipes, амбарный долгоносик и суринамский мукоед. Научная работа опубликована в профильном издании Journal of Stored Products Research.

Миграция аграриев из Малой Азии на Балканы, начавшаяся в VII тысячелетии до нашей эры, принесла с собой не только посевной материал и орудия труда. Вместе с семенами культурных растений на новую территорию попали и их естественные спутники — насекомые, приспособившиеся к хранению урожая. Ранее древнейшими находками амбарного долгоносика в Европе считались экземпляры из греческого Дисплио, датированные примерно 5780–5720 годами до нашей эры. Новые данные смещают эту хронологию вглубь и расширяют географию распространения паразита до территории современной Албании.

Особый интерес представляет происхождение вредителей. Маршрут амбарного долгоносика и гороховой зерновки, вероятно, пролегал из Юго-Западной Азии вместе с семенным материалом первых переселенцев. Два других вида — суринамский мукоед и B. rufipes — уже обитали в Европе, однако их массовое присутствие именно на поселениях свидетельствует о том, что переход к оседлому образу жизни создал для них благоприятную среду. Таким образом, уже на заре неолитической революции перед человеком встала проблема сохранения продуктов, и она оказалась неразрывно связана с инвазивными видами.

Охридский регион давно привлекает внимание археологов. Неподалёку от Лина-3 расположено известное свайное поселение Плоча-Михов-Град на территории Северной Македонии, относящееся к более позднему периоду — середине V тысячелетия до нашей эры. Однако именно Лин-3 даёт уникальную возможность заглянуть в начальную фазу аграрной эры на Балканах и оценить масштаб проблем, с которыми столкнулись первые европейские земледельцы.