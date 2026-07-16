Раскрыт необычный способ продлить время работы смартфона

Использование ночного режима и обоев черного цвета связали с увеличением времени автономной работы смартфона. Об этом сообщает издание CNet.

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Журналисты напомнили, что благодаря своей конструкции OLED-экраны потребляют меньше энергии, чем IPS-панели — в среднем на 30 процентов. Также они объяснили, что при отображении черного цвета на OLED-дисплее на пиксели не подается электричество, что позволяет еще больше сэкономить энергию и продлить время работы смартфоны.

Авторы назвали установку черных обоев необычным способом увеличения автономности телефона с OLED-дисплеем. Они сослались на опубликованное в журнале IEEE исследование, согласно которому пиксели при отображении черного цвета потребляют меньше 250 милливатт. Для сравнения, при отображении белого цвета устройство тратит 1250 милливатт.

Также авторы рекомендовали настроить на аппарате автоматическое включение ночного режима — обычно он активируется в темное время суток. При его включении элементы интерфейса смартфона окрашиваются в черные цвета и оттенки серого, что также положительно влияет на снижение энергопотребления. Журналисты объяснили, что этот режим можно найти в настройках дисплея в телефонах под управлением iOS и Android.

В середине июля журналисты издания BGR рассказали, что во время зарядки iPhone смартфон не стоит подвергать повышенной нагрузке, чтобы не допустить перегрева.