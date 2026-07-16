В сеть утекли официальные рендеры Pixel Watch 5

За несколько недель до презентации (12 августа) в Сети появились первые качественные изображения новых умных часов Google Pixel Watch 5.

© Ferra.ru

Судя по утечке, дизайн часов практически не изменился по сравнению с предыдущей моделью Pixel Watch 4. Сохранились характерные черты: изогнутое стекло, фирменные крепления для ремешков и боковые контакты для зарядки.

Новинка будет доступна в двух размерах корпуса, 41 мм и 45 мм. Каждая модель предлагается в двух версиях: только с Wi-Fi или с поддержкой LTE.

© OnLeaks / The Tide Chart

Младшая версия на 41 мм выйдет в четырёх цветах: тёмно-серый (Dark Anthracite), серебристый (Natural Silver), золотистый (Pyrite) и тёплый золотой (Warm Gold). 45-миллиметровая модель не получит вариант Warm Gold.

По слухам, часы будут работать на Wear OS 7, получат чуть более ёмкие аккумуляторы, а стартовая цена станет выше на 50 долларов.