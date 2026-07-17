OnePlus объявила об уходе из США и Европы

OnePlus объявила о прекращении продаж новых смартфонов в Северной Америке и Европе.

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Решение связано с пересмотром глобальной стратегии: бренд сосредоточит основные усилия на азиатских рынках, где рассчитывает продолжить рост.

Причины решения

По словам представителей компании, речь идёт не о кризисе, а о запланированной реструктуризации. OnePlus намерена эффективнее распределять ресурсы и развивать бизнес в странах с наиболее высоким спросом. Уже выпущенные устройства останутся в продаже до полного исчерпания складских запасов.

Поддержка пользователей сохранится

Владельцы смартфонов OnePlus продолжат получать гарантийное и сервисное обслуживание. Компания также намерена выпускать обещанные обновления Android и исправления безопасности.

Кроме того, производитель рассматривает возможность продления срока программной поддержки некоторых моделей.

Азия становится главным рынком

OnePlus продолжит активно работать в Индии и Китае. Компания уже опровергла появившиеся ранее сообщения о возможном уходе из Индии и подчеркнула, что этот рынок остаётся для неё одним из приоритетных.

OPPO усилит позиции в Европе

После сокращения присутствия OnePlus европейское направление будет активнее развивать OPPO. Компания планирует расширить сотрудничество с розничными сетями, увеличить ассортимент флагманских моделей и укрепить онлайн-продажи.

Одновременно Realme сократит активность в Китае и сосредоточится на международных рынках.

Что изменится в США

Для американских пользователей ситуация остаётся менее определённой. OPPO официально не продаёт смартфоны в США, поэтому полноценной замены устройствам OnePlus компания пока предложить не может. При этом поддержка уже выпущенных моделей продолжится.

Конец эпохи

После выхода OnePlus One в 2014 году компания стала одним из наиболее заметных производителей доступных флагманов. Теперь бренд меняет курс, делая ставку на азиатские рынки и более тесную интеграцию с экосистемой OPPO.