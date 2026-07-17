OnePlus объявила об уходе из США и Европы

OnePlus прекращает выпуск смартфонов в США и Европе
OnePlus объявила о прекращении продаж новых смартфонов в Северной Америке и Европе.
Решение связано с пересмотром глобальной стратегии: бренд сосредоточит основные усилия на азиатских рынках, где рассчитывает продолжить рост.
Причины решения
По словам представителей компании, речь идёт не о кризисе, а о запланированной реструктуризации. OnePlus намерена эффективнее распределять ресурсы и развивать бизнес в странах с наиболее высоким спросом. Уже выпущенные устройства останутся в продаже до полного исчерпания складских запасов.
Поддержка пользователей сохранится
Владельцы смартфонов OnePlus продолжат получать гарантийное и сервисное обслуживание. Компания также намерена выпускать обещанные обновления Android и исправления безопасности.
Кроме того, производитель рассматривает возможность продления срока программной поддержки некоторых моделей.
Азия становится главным рынком
OnePlus продолжит активно работать в Индии и Китае. Компания уже опровергла появившиеся ранее сообщения о возможном уходе из Индии и подчеркнула, что этот рынок остаётся для неё одним из приоритетных.
OPPO усилит позиции в Европе
После сокращения присутствия OnePlus европейское направление будет активнее развивать OPPO. Компания планирует расширить сотрудничество с розничными сетями, увеличить ассортимент флагманских моделей и укрепить онлайн-продажи.
Одновременно Realme сократит активность в Китае и сосредоточится на международных рынках.
Что изменится в США
Для американских пользователей ситуация остаётся менее определённой. OPPO официально не продаёт смартфоны в США, поэтому полноценной замены устройствам OnePlus компания пока предложить не может. При этом поддержка уже выпущенных моделей продолжится.
Конец эпохи
После выхода OnePlus One в 2014 году компания стала одним из наиболее заметных производителей доступных флагманов. Теперь бренд меняет курс, делая ставку на азиатские рынки и более тесную интеграцию с экосистемой OPPO.