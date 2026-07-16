Астероид с аномальной орбитой оказался «темной кометой»

Обычно астрономы без труда отличают кометы от астероидов. При приближении к Солнцу лед на поверхности кометы начинает испаряться, образуя яркое светящееся облако газа и пыли — кому, а также длинный шлейф. Этот процесс испарения работает как крошечный реактивный двигатель, который слегка корректирует траекторию объекта. Однако в нашей Солнечной системе существует загадочная категория тел: внешне они выглядят как каменные астероиды, но при этом движутся с необъяснимым ускорением, свойственным кометам. Их называют «темными кометами». В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, международная группа ученых представила первое прямое доказательство того, что один из таких известных «астероидов» на самом деле — скрытная комета.

Речь идет об околоземном объекте 1998 SH2, за движением которого астрономы непрерывно наблюдали на протяжении 27 лет.

Сбой в расчетах и неожиданное смещение

Проблемы с прогнозированием траектории 1998 SH2 начались в августе 2025 года, когда объект совершал очередное тесное сближение с Землей. Математические модели, учитывающие исключительно гравитацию (чего вполне достаточно для обычных астероидов), внезапно дали сбой — объект оказался не там, где его ожидали увидеть, из-за чего радиотелескопы изначально не смогли его запеленговать.

В конце августа бразильская обсерватория Вайкрота (Wykrota-CEAMIG) снова обнаружила беглеца. Расчеты показали, что реальное положение объекта отклонилось от чисто гравитационного прогноза на колоссальные 19 стандартных отклонений. Это означало, что на тело действует дополнительная негравитационная сила — скрытый реактивный выброс газа, который ученые ранее просто не замечали.

Тайное становится явным

Чтобы проверить свою гипотезу, астрономы задействовали самые мощные телескопы в Чили и на Гавайях. Сложив множество глубоких снимков, исследователи смогли уловить невероятно слабое свечение пыли вокруг 1998 SH2. На кадрах отчетливо проявились тонкая кома и узкий хвост длиной более 20 угловых секунд.

Характер свечения показал, что выброс происходил непрерывно на протяжении как минимум месяца. Это полностью исключило вероятность случайности, например, столкновения с метеоритом или резкого сброса пыли из-за быстрого вращения. Перед учеными предстала классическая комета, умело замаскированная под камень.

Проблема для планетарной защиты

Хотя авторы работы подчеркивают, что 1998 SH2 не представляет непосредственной угрозы для Земли в обозримом будущем, само существование популяции «темных комет» вызывает тревогу. Склонность таких объектов к внезапному изменению курса из-за невидимого испарения льда делает их непредсказуемыми, что усложняет оценку рисков для планетарной безопасности.

Если многие опасные объекты, классифицированные сегодня как астероиды, окажутся кометами, это заставит ученых пересмотреть стратегии их отклонения (подобные знаменитой миссии DART). Кометы имеют совершенно другой физический состав, они более рыхлые, и моделировать последствия их потенциального удара по Земле нужно иначе.

С другой стороны, открытие проливает свет на глубокое прошлое нашей планеты: возможно, именно такие скрытые кометы миллиарды лет назад доставили воду на молодую Землю. Кроме того, это может объяснить странное ускорение Оумуамуа — первого межзвездного гостя, который вел себя похожим загадочным образом.