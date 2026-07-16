В ДР Конго нашли новый вид обезьян

В труднодоступных тропических лесах Демократической Республики Конго нашли новый вид обезьян-колобусов. Об этом сообщает журнал PLOS One.

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Новый вид получил название Colobus congoensis. Он отличается блестящей черной шерстью и яркой оранжевой каймой вокруг носа и рта. Кроме того, они издают уникальные звуки — громкие рыки и фырканье, что не характерно для других колобусов. Живут эти обезьяны группами до 20 особей.

«Мы сообщаем об обнаружении нового вида африканских приматов в восточном бассейне реки Ломами и прилегающем бассейне верхнего течения реки Конго в Демократической Республике Конго», — сказано в исследовании.

Отмечается, что с 2018 по 2022 год ученые встречали этих обезьян 114 раза на территории площадью около 1,7 тысячи квадратных километров.