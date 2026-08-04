Какие были правила на рыцарских турнирах

Средневековые турниры со стороны могли выглядеть хаотичными, но к XV веку вокруг них уже сформировался достаточно подробный свод правил. Портал medievalists.net рассказал о том, по каким законам проходили рыцарские турниры.

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Пожалуй, самым хорошо сохранившимся образцом турнирных правил является турнирный устав Бамберга 1478-го. В том году немецкое турнирное сообщество создало новый устав для первого «национального» турнира. Они регламентировали, кто мог участвовать в состязании, какой экипировкой они могли пользоваться и какое поведение было позволительным. Правила также постановили, что на турнире должен работать ряд сотрудников, включая четырех офицеров, наблюдавших за порядком, трубача, сигналившего о начале и конце турнира, а также 30 волонтеров с длинными посохами — для защиты зрителей от лошадей, если те напугаются.

Прежде всего, правила устанавливали определенные требования к участникам. Любой, кто хотел поучаствовать в состязании, должен был быть человеком достаточно благородных кровей и не мог быть еретиком, изменщиком, торговцем или тем, кто «хотел соблазнить женщин, словом или делом, или делал это силой».

В день начала турнира все участники должны были появиться на арене в восемь часов утра для регистрации, и быть готовыми к выезду в десять. Организаторы осматривали мечи — рыцарям разрешали пользоваться только затупленным оружием, которое не могло порезать или пронзить соперника. Наездникам также дозволялось взять с собой одну дубину, но без гвоздей — небольшой шип мог быть лишь на кончике орудия

Рыцарей могли сопровождать оруженосцы, но их количество регламентировалось статусом человека. Принцам разрешали свиту из четырех человек, эрлам и лордам — три, обычным рыцарям — два, а прочим дворянам — один. Они помогали своим лордам перемещаться по турниру, но не могли расталкивать оппонентом оружием или хвататься за сбрую чужих лошадей. Кроме того, оруженосцам также полагалась гарантия безопасности: атаки на таких помощников строго запрещались.

Что касается дресс-кода, турниры требовали одеваться со вкусом. Например, правила запрещали носить золотые украшения или плетеный бархат. Даже женщинам на зрительских трибунах нельзя было носить больше четырех юбок. Те, кто нарушали правила, могли потерять лошадь и снаряжение с последующей дисквалификацией. При этом участников настоятельно просили не переносить обиды и распри из реальной жизни на турнирную арену.