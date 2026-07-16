Эксперты заявили об опасности спутников Starlink для космоса

Каждый спутник Starlink почти еженедельно выполняет маневры уклонения на орбите. Эксперты предупреждают, что возможная авария может создать угрозу для всего космического пространства, сообщает портал Space.com.

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По оценкам профессора космической техники в Бирмингемском университете Хью Льюиса, маневры уклонения снижают вероятность столкновения примерно до одного случая на миллион. Однако с учетом остаточной вероятности, это создает общий риск для всего созвездия, который невозможно устранить.

Более того, ученый сослался на отчет SpaceX федеральной комиссии по связи США (FCC). Согласно этим данным, спутники Starlink выполнили в общей сложности 207 152 маневра уклонения в период с декабря по май 2026 года, что почти на 60 тысяч больше, чем 148 696 маневров, о которых сообщалось в предыдущем полугодии.

Таким образом, общее количество маневров группировки за год составило более 355 тысяч, что более чем в три раза превышает показатель 2024 года. В среднем каждый спутник Starlink выполнял более 40 уклонений в открытом космосе в год в период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

Специалисты считают, что ситуация со спутниками может выйти из-под контроля в любой момент, несмотря на маневры в целях безопасности. Стремительный рост группировки не может продолжаться без рисков.