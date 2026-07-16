Корпорация Microsoft установила крайний срок установки обновлений Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

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Настоятельную рекомендацию от инженеров компании передал руководитель подразделения Microsoft 365 Джереми Чепмен. По словам Чепмена, желательно сразу же устанавливать обновления Windows, так как они содержат важные исправления уязвимостей операционной системы (ОС). Но в крайнем случае можно отложить эту процедуру на двое суток.

Журналисты медиа пояснили, что в первую очередь топ-менеджер Microsoft обратился к IT-администраторам, которые управляют сетью из большого количества компьютеров в различных организациях. Джереми Чепмен назвал обновления безопасности, которые Microsoft обычно выпускает дважды в месяц, очень важными.

Авторы Windows Latest объяснили, почему пользователи компьютеров и системные администраторы, скорее всего, будут игнорировать советы Microsoft. Редактор издания Маянк Пармар отметил, что в обновлениях часто встречаются ошибки — пользователи ОС обычно ждут несколько недель, чтобы убедиться, что все неполадки были устранены.

В середине июля Microsoft отчиталась об устранении почти 600 опасных уязвимостей в Windows. Их устранили в рамках очередного патча безопасности.