Приложение «Одноклассники» исчезло из Google Play

Приложение «Одноклассники» пропало из российского сегмента Google Play. Вместе с ним из магазина также исчезли другие сервисы VK, включая мессенджер MAX.

Причины удаления приложений официально не раскрываются. При этом уже установленные версии продолжают работать без ограничений.

Пользователи по-прежнему могут скачать сервисы через альтернативные магазины приложений, среди которых RuStore.

VK в четверг, 16 июля, договорился о продаже магазина приложений RuStore. В пресс-службе компании сообщили, что 100 процентов бизнеса перейдет под контроль менеджмента: покупателем выступил генеральный директор разработчика платформы Дмитрий Панкрушев.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия считает санкции ЕС в отношении МАКС абсурдными и не принимает их, решение Брюсселя показывает репрессивный характер объединения.

13 июля Евросоюз ввел санкции в отношении VK. Под ограничения также попало юридическое лицо, отвечающее за работу мессенджера МАКС. Приложение VK также удалили из App Store.

В тот же день приложения «Одноклассники», VK Video, «VK мессенджер», VK Music и «VK знакомства» пропали из российского магазина приложений Apple.