Миллионам американцев рекомендовали не выходить из дома

Руководство США призвало миллионы жителей семи американских штатов оставаться дома из-за густого дыма от лесных пожаров в Канаде. Об этом рассказал таблоид Daily Mail.

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Воздушные потоки принесли плотный смог на северо-восток и Средний Запад США, снизив качество воздуха до опасных значений. Особый режим и предупреждения ввели на территории Нью-Йорка, Нью-Джерси, Мичигана, Висконсина, Коннектикута, Иллинойса и Индианы.

Метеорологи сообщают, что в некоторых районах концентрация вредных веществ в атмосфере может временно достичь критического уровня. В большинстве регионов предупреждения действуют до конца недели.

Daily Mail подчеркивает, что главную опасность представляют микроскопические частицы PM2.5, содержащиеся в дыму. Из-за крайне малого размера они способны обходить естественные защитные барьеры организма, проникать глубоко в легкие и сосудистую систему, вызывая кашель, одышку и раздражение слизистых оболочек. Длительное вдыхание такого воздуха может спровоцировать серьезные проблемы с сердцем и дыхательными путями.

Специалисты и медики порекомендовали американцам плотно закрывать окна, отказаться от интенсивных тренировок на улице и использовать кондиционеры с фильтрами высокой очистки. В зоне повышенного риска находятся дети, пожилые люди, беременные женщины, а также те, кто страдает астмой или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ограничить пребывание на открытом воздухе советуют даже здоровым людям.

Этим летом более 800 активных лесных пожаров охватили несколько канадских провинций. Дымовые шлейфы продолжают смещаться на юг, постепенно накрывая крупные американские мегаполисы, включая Нью-Йорк, Бостон и Детройт.