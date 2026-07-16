Что даст России продление работы МКС

Продление работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года даст России важный временной задел для перехода к эксплуатации перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

С такой оценкой для Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина Олег Кононенко.

«Ресурс станции не бесконечен, и вопрос ее сведения с орбиты уже переходит из теоретической плоскости в практическую. В этом контексте планомерное продление срока работы МКС становится уже не просто тактическим шагом, а необходимым этапом транзита к РОС», — считает специалист.

По его мнению, дополнительное время позволит российской стороне отработать необходимые технологии, которые позволят плавно и без потерь компетенций перейти от МКС к РОС. Глава ЦПК заметил, что первые модули новой станции планируется пристыковывать к российскому сегменту старой.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация и НАСА договорились о продлении совместной работы МКС.

Также в июле руководитель поблагодарил находившегося на космодроме Байконур главу НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа корабля «Союз МС-29».