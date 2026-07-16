В России представили iPhone и Samsung в честь Месси и Роналду

Caviar представила лимитированную коллекцию кастомизированных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8 и iPhone 17 Pro Max, посвященную Лионелю Месси и Криштиану Роналду, по цене от 679 тыс. руб. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Новая коллекция под названием «Легенды» приурочена к завершению чемпионата мира по футболу 2026 года и посвящена многолетнему соперничеству двух самых титулованных футболистов современности. В компании отмечают, что проект призван отразить не только спортивные достижения игроков, но и различия в их игровых стилях и характерах.

Версия Samsung Galaxy Z Fold 8 получила портрет Лионеля Месси, выполненный вручную в технике горячей перегородчатой эмали с использованием декоративных элементов с покрытием из золота 999-й пробы. Аналогичным образом оформлен iPhone 17 Pro Max, посвященный Криштиану Роналду.

Одновременно Caviar раскрыла подробности еще одного проекта, созданного по индивидуальному заказу. Компания изготовит единственный экземпляр кастомного iPhone Ultra с изображением норвежского нападающего Эрлинга Холанна.

Стоимость смартфонов, посвященных Роналду, начинается от 679 тыс. руб., тогда как модели с изображением Месси предлагаются по цене от 799 тыс. руб. Всего будет выпущено 19 экземпляров.