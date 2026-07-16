Россиянам дали советы по цифровой гигиене

МВД России совместно с экспертами призывает граждан соблюдать правила цифровой гигиены для защиты от киберпреступников и снижения уровня стресса. По данным исследования, 57% пользователей в стране испытывают усталость от непрерывного потока информации.

Правоохранители поясняют, что цифровая гигиена подразумевает регулярную чистку устройств и аккаунтов, тогда как цифровой детокс — это периодический отказ от гаджетов для восстановления ментального ресурса.

Для обеспечения безопасности эксперты рекомендуют выполнить следующие действия:

Удалить все мобильные приложения, которыми владелец не пользовался более трех месяцев, так как через них часто происходят утечки данных.

Отозвать разрешения на использование микрофона и геопозиции у программ, где эти функции избыточны.

Отказаться от СМС-подтверждений в пользу кодов из приложений-аутентификаторов, поскольку сообщения могут быть перехвачены злоумышленниками.

Проводить еженедельную отписку от ненужных почтовых рассылок и мессенджер-чатов.

Ежемесячно проверять активные сессии в сервисах Google, Apple ID и соцсетях, завершая подозрительные входы.

Использовать блокировщики рекламы для предотвращения назойливого спама и трекинга.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали троих пассажиров метро за домогательства и непристойное поведение. Столичные суды вынесли решения по делам о нарушении общественного порядка в подземке. Все трое мужчин признали свою вину.