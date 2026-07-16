Чем опасна чистка клавиатуры ноутбука

Ноутбук можно повредить, если нарушить правила по уходу за его клавиатурой. Об этом сообщает издание SlashGear.

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Специалисты портала назвали очистку клавиатуры портативного компьютера довольно простой процедурой, но все равно описали риск поломки устройства. Так, перед процессом очистки авторы рекомендовали отключить девайс от сети и не использовать воду.

Журналисты объяснили, что для того, чтобы вычистить клавиатуру от пыли и мелких частиц, нужно воспользоваться баллоном со сжатым воздухом и кисточкой. Также можно применить разведенный спирт — он хорошо удаляет грязь и быстро испаряется. Однако использовать изопропиловый спирт с концентрацией более 70 процентов опасно — можно уничтожить защитное покрытие клавиш.

В случае если вода каким-то образом попала на клавиатуру, авторы SlashGear посоветовали тут же обесточить устройство и перевернуть его вверх дном, подложив сухую ткань. В этом положении девайс стоит оставить на 24 часа, чтобы вся жидкость вытекла и испарилась.

«Нет абсолютной гарантии, что этот метод позволит сохранить работоспособность компьютера, но попробовать, безусловно, стоит», — заключили журналисты.

Ранее в издании SlashGear объяснили, что современные ноутбуки стали выпускать без порта HDMI ради экономии. Также авторы медиа рассказали, что подключать компьютеры к мониторам можно через разъем USB-C с поддержкой Thunderbolt.