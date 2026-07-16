Стало известно, когда наступит пик Эль-Ниньо

По прогнозу австралийского климатолога Андреа Тащетто, текущее проявление феномена Эль‑Ниньо с высокой долей вероятности достигнет максимальной силы в декабре 2026 года. После этого оно начнет постепенно сходить на нет в период с февраля по май 2027 года, сообщает РИА Новости.

Эксперт обратила внимание на то, что развитие нынешнего Эль‑Ниньо соответствует типичной исторической динамике. Как правило, пик активности этого климатического явления приходится на декабрь, а ослабление фиксируется в конце зимнего сезона и в весенние месяцы в Северном полушарии — то есть в промежутке с февраля по май.

По оценке исследовательницы, нынешняя фаза Эль‑Ниньо развивается по достаточно стандартному сценарию. Поэтому можно рассчитывать на аналогичную последовательность этапов: нарастание, достижение максимума и последующее затухание.

Климатолог отметила наличие текущих маркеров, свидетельствующих о сохранении Эль‑Ниньо вплоть до конца 2026 года. Один из ключевых показателей — повышенная температура поверхности океана в тропическом сегменте Тихого океана, которая уже превышает расчетные значения. Прогнозируется, что по мере дальнейшего развития явления этот показатель будет увеличиваться.

Эль‑Ниньо представляет собой природный процесс, в рамках которого фиксируется аномальный рост температуры водных масс в экваториальной зоне Тихого океана. Подобные температурные отклонения оказывают влияние на характер взаимодействия океанических и атмосферных процессов, провоцируя масштабные климатические изменения в разных частях земного шара. В результате в отдельных районах возрастает риск возникновения засушливых периодов, тогда как другие территории могут столкнуться с избыточным увлажнением и экстремальными объемами осадков.

Ранее сообщалось, что июнь 2026 года стал самым жарким в истории для Западной Европы. Средняя температура в регионе составила 20,74 градуса по Цельсию. Это более чем на 3 градуса превышает показатель за июнь 1991 2020 годов.