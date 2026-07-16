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Когда наступит пик Эль-Ниньо, рассказала климатолог

Мир24

По прогнозу австралийского климатолога Андреа Тащетто, текущее проявление феномена Эль‑Ниньо с высокой долей вероятности достигнет максимальной силы в декабре 2026 года. После этого оно начнет постепенно сходить на нет в период с февраля по май 2027 года, сообщает РИА Новости.

Стало известно, когда наступит пик Эль-Ниньо
© Global Look Press

Эксперт обратила внимание на то, что развитие нынешнего Эль‑Ниньо соответствует типичной исторической динамике. Как правило, пик активности этого климатического явления приходится на декабрь, а ослабление фиксируется в конце зимнего сезона и в весенние месяцы в Северном полушарии — то есть в промежутке с февраля по май.

По оценке исследовательницы, нынешняя фаза Эль‑Ниньо развивается по достаточно стандартному сценарию. Поэтому можно рассчитывать на аналогичную последовательность этапов: нарастание, достижение максимума и последующее затухание.

Климатолог отметила наличие текущих маркеров, свидетельствующих о сохранении Эль‑Ниньо вплоть до конца 2026 года. Один из ключевых показателей — повышенная температура поверхности океана в тропическом сегменте Тихого океана, которая уже превышает расчетные значения. Прогнозируется, что по мере дальнейшего развития явления этот показатель будет увеличиваться.

Эль‑Ниньо представляет собой природный процесс, в рамках которого фиксируется аномальный рост температуры водных масс в экваториальной зоне Тихого океана. Подобные температурные отклонения оказывают влияние на характер взаимодействия океанических и атмосферных процессов, провоцируя масштабные климатические изменения в разных частях земного шара. В результате в отдельных районах возрастает риск возникновения засушливых периодов, тогда как другие территории могут столкнуться с избыточным увлажнением и экстремальными объемами осадков.

Ранее сообщалось, что июнь 2026 года стал самым жарким в истории для Западной Европы. Средняя температура в регионе составила 20,74 градуса по Цельсию. Это более чем на 3 градуса превышает показатель за июнь 1991 2020 годов.