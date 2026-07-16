Мессенджер «Макс» и соцсеть VK удалены из Google Play

Мессенджер «Макс» и социальная сеть VK оказались недоступны в российском Google Play. Об этом сообщает корреспондент «Парламентской газеты» 16 июля.

Информацию подтвердили в пресс-службе VK. Там отметили, что установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений.

На данный момент оба приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

Кроме того, обновления приложений также работают в обычном режиме. Для этого необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы.

Между тем пользователи устройств Android продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и приложениях VK.