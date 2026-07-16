Особенность новых ноутбуков объяснили

Современные компьютеры обычно имеют несколько портов USB-C, расположенных на разных сторонах корпуса. Об этом сообщает издание BGR.

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Авторы напомнили, что USB-C — общепринятый в индустрии и универсальный стандарт зарядки и передачи данных. Журналисты объяснили, что по этой причине производители компьютеров начали отказываться от разъемов USB-A и других портов. Специалисты медиа перечислили несколько причин, почему ноутбуки имеют два или более разъема USB.

В заметке говорится, что через USB можно эффективно заряжать батарею устройств.

«Расположение портов на противоположных сторонах компьютера позволяет заряжать девайс с любой стороны, в зависимости от того, какая из них ближе к розетке», — отметили авторы.

Они отметили, что это удобно.

Также журналисты отметили, что разъемы имеют ограниченный ресурс — обычно он составляет около 100 тысяч подключений. В случае поломки одного порта владелец компьютера может начать пользоваться вторым. При этом они признали, что часто быструю зарядку поддерживает только один разъем — подобная конструкция обусловлена экономией.

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