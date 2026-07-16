OpenAI представила свой первый гаджет

OpenAI совместно с дизайн-студией Work Louder представила первое фирменное устройство, которым стала компактная клавиатура Codex Micro, предназначенная для работы с агентской системой программирования Codex. Новинка уже доступна для предварительного заказа, сообщает Engadget.

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Устройство оснащено шестью полупрозрачными клавишами со светодиодной индикацией, отображающей состояние агентов Codex. Пользователи также могут назначить дополнительные функции на программируемые кнопки, включая подтверждение или отклонение изменений в коде, запуск голосового ввода и другие действия.

Помимо этого, Codex Micro получил поворотный регулятор для изменения уровня рассуждений ИИ-модели и джойстик, позволяющий быстро переключаться между рабочими процессами. В комплект поставки входят сменные колпачки клавиш, с помощью которых можно адаптировать элементы управления под индивидуальные сценарии использования.

Хотя Codex можно пользоваться без специализированного контроллера, новая клавиатура призвана ускорить навигацию и взаимодействие с функциями платформы.

Codex Micro уже доступен для заказа на сайтах OpenAI и Work Louder за $230 (около 17,9 тыс. руб.). По слухам, в этом году компания также представит новое устройство, разработанное совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.