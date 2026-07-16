OpenAI представила свой первый гаджет

OpenAI совместно с дизайн-студией Work Louder представила первое фирменное устройство, которым стала компактная клавиатура Codex Micro, предназначенная для работы с агентской системой программирования Codex. Новинка уже доступна для предварительного заказа, сообщает Engadget.
Устройство оснащено шестью полупрозрачными клавишами со светодиодной индикацией, отображающей состояние агентов Codex. Пользователи также могут назначить дополнительные функции на программируемые кнопки, включая подтверждение или отклонение изменений в коде, запуск голосового ввода и другие действия.
Помимо этого, Codex Micro получил поворотный регулятор для изменения уровня рассуждений ИИ-модели и джойстик, позволяющий быстро переключаться между рабочими процессами. В комплект поставки входят сменные колпачки клавиш, с помощью которых можно адаптировать элементы управления под индивидуальные сценарии использования.
Хотя Codex можно пользоваться без специализированного контроллера, новая клавиатура призвана ускорить навигацию и взаимодействие с функциями платформы.
Codex Micro уже доступен для заказа на сайтах OpenAI и Work Louder за $230 (около 17,9 тыс. руб.). По слухам, в этом году компания также представит новое устройство, разработанное совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.