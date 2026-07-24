Как Ганнибал перешел через Альпы в реальности?

Поход карфагенского генерала Ганнибала — пожалуй, одна из самых примечательных глав в военной истории. В 218 году до н.э. он перешел Альпы с армией, в состав которой входили 37 боевых слонов, чтобы вторгнуться в Италию. Но каким маршрутом он прошел? Портал popsci.com рассказал о научной работе, которая, вероятно, нашла ответ.

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Ганнибал был родом из Карфагена — могущественного финикийского города-государства на территории современного Туниса. Во Второй пунической войне Карфаген контролировал побережье Северной Африки и Иберийский полуостров (нынешние Испания и Португалия). Рим же хотел использовать свою морскую мощь, чтобы заставить соперника сдаться.

Для того, чтобы переместить линию фронта прямо к порогу врага, Ганнибал перевел свою армию через Альпы из Франции в Италию. Правда, на словах это было гораздо проще, чем на деле, поскольку войскам требовалось пересечь сложную местность, снег и лед, выживая в горных перевалах, которые контролировали местные племена. Но переход через горы позволил Ганнибалу избежать сильного флота Рима в Средиземном море и гарнизонов на суше.

Лишь два источника, задокументировавших событие, дожили до наших времен; они были написаны спустя 20 и 160 лет после маневра Ганнибала. Поскольку у ученых нет никаких археологических зацепок, интерпретировать события перехода сложно. Все современные теории опираются на интерпретацию названий мест, упомянутых писателями Полибием и Титом Ливием. Историкам остается лишь сравнивать их с современными географическими знаниями.

По словам Ливия, Ганнибал перевел войска через Альпы всего за 16 дней. Но при этом военная кампания полководца заняла чуть больше двух месяцев и была очень дорогой. Ганнибал потерял до 20 000 солдат, а Карфаген в итоге проиграл войну.

Почему Ганнибал использовал слонов для перехода гор — загадка. Может, он хотел использовать их для тактического элемента неожиданности в первых битвах против римлян А может, он надеялся, что вид причудливых животных поможет ему завербовать кельтов, живших в северной части Италии.

Но авторы научной работы, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пошли немного другим путем. Они сравнили соперничающие теории о маршруте Ганнибала и использовали компьютерное моделирование, чтобы оценить расход энергии на каждом из возможных маршрутов. Помимо всего прочего, ученые использовали данные о том, сколько энергии потратили бы современные африканские слоны, если бы им пришлось совершить такое путешествие.

Раньше историки предполагали, что Ганнибал прошел через перевал Коль-де-Клапьер между Савойей и Пьемонтом, который находится на высоте почти 2 500 метров. Но, если верить результатам расчетов, самым эффективным маршрутом был бы перевал Коль-де-ля-Траверсет — он одновременно и самый короткий, и наиболее экономный в плане расхода энергии.

Модели также подчеркивают, что переход целой армии со слонами через горы был бы невероятно сложным. Даже следуя через Траверсет солдаты потеряли бы 19% жирового запаса организма, что вполне может быть фактором высокой смертности в последовавшей битве. Напомним, к концу кампании Ганнибал потерял приблизительно 20 000 человек. Но слоны при этом пережили бы поход легче — им грозила потеря всего 4% жировых резервов. Есть вероятность, что потому-то большинство слонов, в отличие от людей, выжили.