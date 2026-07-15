Компания Apple под политическим давлением совершает неадекватные действия в ущерб своим пользователям, однако у россиян пока нет острой необходимости переходить на Android. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в беседе с ТАСС.

«Пока острой необходимости в смене телефона не вижу. Но если ситуация не изменится, я задумаюсь о переходе на Android», — сказал он.

По словам Боярского, Android — гораздо более гибкая и демократичная платформа, в отличие от Apple, которая создала закрытую экосистему.

25 июня Apple удалила из App Store 18 приложений компании VK, включая «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку» и «Дзен». В компании объяснили свое решение соблюдением санкционных ограничений, подчеркнув, что выполняют требования законодательства тех юрисдикций, в которых ведут деятельность.

В Минцифры назвали действия американской компании политически мотивированными и обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявив, что Apple не исполняет требования российского законодательства о предустановке отечественного магазина приложений на свои устройства.

ФАС оперативно отреагировала на действия Apple, призвав компанию устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах.

Ранее эксперт рассказал, что технически Роскомнадзор может «сломать» iOS.