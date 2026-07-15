Обновление Windows заставило компьютеры выключаться

Обновление Windows 11 начало ломать компьютеры Dell. Об этом сообщает издание Windows Latest.

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Журналисты медиа рассказали, что речь идет о пакете обновлений KB5095093, который начали выпускать для устройств под управлением Windows 11 25H2 еще в июне. Спустя месяц после выхода апдейта оказалось, что новое программное обеспечение (ПО) может нарушить работу некоторых компьютеров Dell.

Пользователи пожаловались, что обновление фактически заставило компьютеры внезапно выключаться без видимых причин. Также некоторые владельцы устройств рассказали, что их девайсы начали работать медленнее, а аккумулятор ноутбуков Dell стал быстрее разряжаться. В Microsoft отреагировали на сбой и временно отключили устройства Dell от обновлений.

«У нас нет списка затронутых проблемой компьютеров, поскольку ни Microsoft, ни Dell его не предоставили, что довольно необычно», — отметили авторы.

Журналисты объяснили, что обычно после отключения обновлений Microsoft указывает проблемные девайсы.

Ранее в Microsoft рассказали о вирусе GigaWiper, который способен уничтожать данные на компьютерах с Windows. По словам представителей компании, пока что вирус атакует только корпоративных пользователей.