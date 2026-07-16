Найдены две самые легкие планеты в космосе

Международная команда исследователей под руководством Оксфордского университета открыла две планеты размером с Юпитер с необычайно низкой плотностью, сравнимой со сладкой ватой. Наблюдения за объектами TOI-791 b и TOI-791 провели с помощью телескопа ASTEP в Антарктиде.

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TOI-791 b расположена примерно в 1110 световых годах от Земли. Несмотря на гигантские размеры, ее масса всего в 9,5 раз больше земной. Это соответствует плотности 0,038 г/см3. Она совершает оборот вокруг своей оси каждые 139,3 суток.

TOI-791 немного крупнее — ее радиус составляет 1,155 радиуса Юпитера, а масса в 18,6 раз больше массы Земли, что приводит к плотности 0,047 г/см3. Она совершает оборот вокруг своей оси каждые 232 дня.

Ученые отметили, что плотность планет является самой низкой из когда-либо обнаруженных. Так, плотность сахарной ваты составляет около 0,05 грамма на кубический сантиметр, плотность Юпитера — 1,33 грамма. У Земли этот показатель составляет 5,5 граммов.

Оба объекта вращаются вокруг карликовой звезды F7. Их изучение позволит лучше понять механизм образования сверхлегких планет. По одной из версий, она формировались вдали от своей звезды-хозяина в холодных областях протопланетного диска, где газ мог охлаждаться и быстро собираться вокруг твердого ядра, сообщает arXiv.

Ранее ученые провели новое исследование Плутона. На его поверхности выявили гигантские оползни.