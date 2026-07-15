В Госдуме раскрыли планы о превращении iPhone в «кирпичи» на территории РФ

В России не планируется полностью блокировать работу айфонов на территории страны – подобные меры никак не соответствуют планам правительства и являются контрпродуктивными.

Об этом в беседе с NEWS.ru заявил зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов.

«Со стороны России блокировки iPhone точно не будет. Наше правительство не делает резких движений. Как много раз говорилось, власти страны принимают исчерпывающие меры», — заверил депутат.

Он подчеркнул, ч то даже если речь идет о нарушениях, предпринимаются, как правило, другие шаги, включая штрафные санкции. В результате этого в отношении некоторых западных компаний копятся судебные решения о взыскании.

Что касается возможности возвращения Apple в Россию, то для легального возобновления работы на территории страны её обяжут сначала оплатить все штрафы, подчеркнул Свинцов.

«Я думаю, у правительства нет намерений по блокировке iPhone, это абсолютно контрпродуктивно, — заключил парламентарий.

Эксперт рассказал, что делать, если iPhone стал «кирпичом»

Напомним, сегодня стало известно о планах ФАС возбудить дело и назначить в отношении Apple оборотный штраф, если она не выполнит требований российского законодательства. В начале месяца корпорацию обязали обеспечить возможность использования российских поисковых систем по умолчанию на устройствах с iOS и выполнить требования законодательства о предустановке отечественного ПО до 15 июля. Если требования не будут выполнены, ФАС возбудит дело и потребует выплатить штраф в размере до 4 млрд рублей.

Эксперты, однако, отмечают, что истечение срока само по себе не приведет к автоматической блокировке сервисов Apple в России, никаких рисков для владельцев iPhone не прослеживается.