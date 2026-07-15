В Британии введут "комендантский час" для подростков в соцсетях

Великобритания обяжет соцсети устанавливать запрет на их использование в ночное время для подростков в возрасте 16-17 лет. Об этом говорится в заявлении Министерства по науке, инновациям и технологиям Соединенного Королевства.

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Как следует из сообщения, британские власти обяжут приложения устанавливать для подростков автоматический "комендантский час" с 00:00 до 06:00. Кроме того, соцсети должны будут по умолчанию отключать функции, которые вынуждают пользователей проводить в интернете больше времени - например, автоматическое воспроизведение видеороликов одного за другим и непрерывную выдачу персонализированного контента. При этом подростки смогут изменить эти настройки, если пожелают.

"Эти меры сыграют ключевую роль в том, чтобы помочь молодежи получить здоровый сон, сосредоточиться на учебе в школе и колледже, а также проводить больше времени с пользой и удовольствием в кругу семьи и друзей. Все это имеет фундаментальное значение для построения счастливой, здоровой и полноценной взрослой жизни", - заявила глава ведомства Лиз Кендалл.

Кроме того, британские власти намерены обязать разработчиков чат-ботов на основе искусственного интеллекта ввести ограничения на количество времени их ежедневного использования для лиц младше 18 лет. Правительство Соединенного Королевства также рассмотрит возможность запрета чат-ботов, которые "представляют серьезную угрозу детям", в том числе из-за выдачи "опасных, ложных или непроверенных советов в области психического здоровья".

Все перечисленные меры будут вынесены на рассмотрение британского парламента в конце года. Ожидается, что они вступят в силу весной 2027 года. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что с весны 2027 года в стране будет запрещен доступ к соцсетям для лиц, не достигших 16-летнего возраста.