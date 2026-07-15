России предрекли новые мощные наводнения

Из-за глобального потепления мощные паводки в России могут стать новой климатической реальностью уже в ближайшие десятилетия, сообщает Shot. По данным источника, сильнее всего изменения затронут Урал, Сибирь, Дальний Восток и Северный Кавказ, а в перспективе — и Центральную Россию.

Зона риска расширяется. Если раньше разрушительные наводнения фиксировались в основном в бассейне Амура и отдельных сибирских рек, то теперь к ним добавились Оренбургская, Курганская, Челябинская и Свердловская области, а также Башкирия. На Кавказе — в Краснодарском крае, Дагестане и на Ставрополье — все чаще случаются внезапные ливневые паводки, когда месячная норма осадков выпадает за пару часов.

Доктор технических наук РУДН Владимир Тетельмин в беседе с Telegram-каналом объяснил, что главная причина учащения потопов — глобальное потепление. Чем теплее климат, тем больше влаги испаряется с поверхности океана и выпадает в виде экстремальных осадков. Объем воды в сибирских реках — Оби, Енисее, Лене и Амуре — растет примерно на 0,5% в год.

По оценкам экспертов, к концу века глобальное потепление может достичь 2,6 °C. Если тенденция сохранится, мощные ливни и паводки перестанут быть редкими аномалиями для многих регионов России. Количество опасных природных явлений в стране уже увеличивается примерно на 20 случаев в год.