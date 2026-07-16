ИИ придумал более 60 несуществующих языков

Искусственный интеллект теперь способен не только учить существующие языки, переводить между ними, но и придумывать совершенно новые. Инструмент для создания языков по заданным параметрам представлен в трудах Ассоциации вычислительной лингвистики.

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ConlangCrafter — это конвейер на базе больших языковых моделей (LLM) DeepSeek-R1 и Gemini, который разрабатывает искусственный язык со звуками, словарем и грамматикой по заданным параметрам. С его помощью можно создать, например, язык инопланетян или без согласных звуков.

Когда новый язык сгенерирован, ConlangCrafter переводит на него предложения с естественных языков, а затем проверяет и дорабатывает результат — выявляет противоречия и исправляет их. Система постоянно обновляет так называемый «языковой эскиз» — своего рода проектную документацию, в которой фиксируются правила нового языка.

Получаемые языки оказываются более разнообразными и внутренне согласованными, чем созданные обычной LLM общего назначения (например, Gemini) по запросу «придумать язык с нуля».

«Если попросить модель: "Придумай мне язык", она выдаст что-то не очень осмысленное. Мы же построили конвейер для поэтапного решения задачи: "Какие звуки? Проверим. Теперь правила построения слов? А синтаксис?" То есть работа разбивается на подзадачи, LLM решает каждую из них, а затем объединяет результаты», — пояснил первый автор исследования Моррис Алпер из Университета Майами.

У ConlangCrafter множество потенциальных применений — от помощи авторам в создании языков для видеоигр, кино, книг и сериалов до лингвистических и компьютерных исследований. Кроме того, он будет полезен в работе со слабо документированными языками, для которых существуют подробные грамматические описания, но нет больших корпусов текстов. Инструмент также может пригодиться для изучения эволюции языков или экспериментов с коммуникацией между ИИ-агентами на искусственных языках.

В ходе экспериментов со своим детищем разработчики создали более 60 несуществующих языков. По словам Алпера, сложнее всего оказалось оценивать готовые результаты: «Самое трудное было придумать объективные метрики, которые позволили бы нам получить цифры и сказать: "Насколько хорошо модель справляется с этой задачей?" Для творческих задач это крайне сложно».

Попробовать сделать свой собственный язык может любой желающий при наличии платной подписки на DeepSeek и Gemini — авторы выложили ConlangCrafter на GitHub.