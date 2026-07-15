Ученые объяснили, почему работают молитвы о дожде
Молитвы о дожде действительно работают, выяснили авторы нового исследования, проанализировав статистику. Они выдвинули теорию, объясняющую «чудо», о которой рассказали на страницах Quarterly Journal of Economics.
Взяться за изучение этого несколько выбивающегося из тематики журнала вопроса исследователей сподвиг пример испанской Мурсии. Вот уже семь столетий католическая церковь служит там особые молитвы — после чего действительно случается дождь.
Причиной оказались местные климатические особенности. Для Мурсии характерно увеличение вероятности осадков с каждым последующим днем их отсутствия. Чем дольше продолжается засуха — тем усерднее молится духовенство; если не помогает — за специальными мессами следуют крестные ходы. Одновременно непрерывно нарастает риск дождя.
Авторы сопоставили описания обычаев 1290 этнических групп с подробными климатическими данными по местам их проживания — как нынешним, так и историческим.
Среди общин, где вероятность дождя не возрастает, обряды вызова дождя практиковали 30%. А там, где она возрастает, — 44%.
Погода «внемлет» призывам
Корреляция вероятности дождя с продолжительностью засушливого периода зависит, в частности, от обратной связи между влажностью почвы и воздуха, а также от времени года, говорит профессор Симон Папалексиу из Гамбургского технического университета. По его словам, у эффективности актов культа как минимум два различных механизма.
«Первый — это истинная зависимость от длительности: чем дольше длится засуха, тем вероятнее ее завершение. Второй — сезонное ожидание: обряды проводят ближе к концу сухого сезона, когда дожди в любом случае становятся более вероятными. И тот и другой механизм могут создавать иллюзию успешности вызова дождя», — объясняет он.
Руководитель исследования Хосе-Антонио Эспин-Санчес даже построил математическую модель, описывающую зависимость репутации религиозных лидеров от успеха отправляемых ими ритуалов. В модели учтены как стратегический выбор времени для обряда со стороны опытных священнослужителей, так и чистая случайность. В обоих случаях те священники, которые выбирают момент незадолго до возвращения дождей, с большей вероятностью сохраняют свое место. «И такая религия, и такой обряд имеют больше шансов сохраниться», — подчеркивает экономист.
По его мнению, исследование заполняет важный пробел в изучении религии — вопрос о происхождении верований.
«Для веры в то, что обряды вызывают дождь, у нас есть убедительный механизм, объясняющий, почему такой тип верований существует в одних местах и отсутствует в других», — резюмирует Эспин-Санчес.
Еще один немаловажный фактор
Еще один момент — особенности человеческого восприятия, добавляет психолог Кевин Хонг из Университета Макао, изучавший обряды и магию в древнем Китае: люди охотнее запоминают и распространяют истории об успешных случаях.
По словам Эспин-Санчеса, его модель применима и к обрядам, направленным против других напастей — «например, некоторых эпидемий или болезней, у которых схожая динамика — они достаточно сложны, чтобы нельзя было с легкостью увидеть, что они пройдут сами собой, но при этом достаточно просты, чтобы казалось, будто какое-то действие действительно их излечивает».