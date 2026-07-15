Ученые объяснили, почему работают молитвы о дожде

Молитвы о дожде действительно работают, выяснили авторы нового исследования, проанализировав статистику. Они выдвинули теорию, объясняющую «чудо», о которой рассказали на страницах Quarterly Journal of Economics.

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Взяться за изучение этого несколько выбивающегося из тематики журнала вопроса исследователей сподвиг пример испанской Мурсии. Вот уже семь столетий католическая церковь служит там особые молитвы — после чего действительно случается дождь.

Причиной оказались местные климатические особенности. Для Мурсии характерно увеличение вероятности осадков с каждым последующим днем их отсутствия. Чем дольше продолжается засуха — тем усерднее молится духовенство; если не помогает — за специальными мессами следуют крестные ходы. Одновременно непрерывно нарастает риск дождя.

Авторы сопоставили описания обычаев 1290 этнических групп с подробными климатическими данными по местам их проживания — как нынешним, так и историческим.

Среди общин, где вероятность дождя не возрастает, обряды вызова дождя практиковали 30%. А там, где она возрастает, — 44%.

Погода «внемлет» призывам

Корреляция вероятности дождя с продолжительностью засушливого периода зависит, в частности, от обратной связи между влажностью почвы и воздуха, а также от времени года, говорит профессор Симон Папалексиу из Гамбургского технического университета. По его словам, у эффективности актов культа как минимум два различных механизма.

«Первый — это истинная зависимость от длительности: чем дольше длится засуха, тем вероятнее ее завершение. Второй — сезонное ожидание: обряды проводят ближе к концу сухого сезона, когда дожди в любом случае становятся более вероятными. И тот и другой механизм могут создавать иллюзию успешности вызова дождя», — объясняет он.

Руководитель исследования Хосе-Антонио Эспин-Санчес даже построил математическую модель, описывающую зависимость репутации религиозных лидеров от успеха отправляемых ими ритуалов. В модели учтены как стратегический выбор времени для обряда со стороны опытных священнослужителей, так и чистая случайность. В обоих случаях те священники, которые выбирают момент незадолго до возвращения дождей, с большей вероятностью сохраняют свое место. «И такая религия, и такой обряд имеют больше шансов сохраниться», — подчеркивает экономист.

По его мнению, исследование заполняет важный пробел в изучении религии — вопрос о происхождении верований.

«Для веры в то, что обряды вызывают дождь, у нас есть убедительный механизм, объясняющий, почему такой тип верований существует в одних местах и отсутствует в других», — резюмирует Эспин-Санчес.

Еще один немаловажный фактор

Еще один момент — особенности человеческого восприятия, добавляет психолог Кевин Хонг из Университета Макао, изучавший обряды и магию в древнем Китае: люди охотнее запоминают и распространяют истории об успешных случаях.

По словам Эспин-Санчеса, его модель применима и к обрядам, направленным против других напастей — «например, некоторых эпидемий или болезней, у которых схожая динамика — они достаточно сложны, чтобы нельзя было с легкостью увидеть, что они пройдут сами собой, но при этом достаточно просты, чтобы казалось, будто какое-то действие действительно их излечивает».