Разрешение камер смартфона Oppo Find X10 Pro Max достигнет 600 Мп

OPPO Find X10 Pro Max получит три 200-Мп камеры и 6,89-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц.

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Если такая конфигурация сохранится в серийной версии, общее разрешение камер достигнет 600 Мп. Камерный блок, разработанный совместно с Hasselblad, может стать одним из самых амбициозных решений на рынке мобильной фотографии.

Камеры

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о флагманском смартфоне OPPO Find X10 Pro Max. По его данным, компания продолжает тестировать необычную систему камер, включающую сразу три сенсора оптического формата около 1/1,3 дюйма и разрешением 200 Мп каждый.

За сверхширокоугольную съёмку также может отвечать 200-Мп датчик, но немного меньшего размера – примерно 1/1,5 дюйма. Даже в таком случае он окажется значительно крупнее большинства современных сенсоров для ультраширокоугольных камер.

Для сравнения, широко используемый Samsung ISOCELL JN1 имеет оптический формат около 1/2,76 дюйма и заметно уступает предполагаемому датчику OPPO по площади. Более крупные сенсоры обычно захватывают больше света и позволяют повысить качество снимков, особенно при недостаточном освещении.

В свежей публикации на платформе Weibo Digital Chat Station уточнил, что система из трёх 200-Мп камер по-прежнему используется в последних инженерных образцах смартфона. Однако окончательная конфигурация устройства для серийного производства пока не утверждена.

При этом OPPO рассматривает и альтернативный вариант. Один из тестовых прототипов оснащён более традиционной 50-Мп сверхширокоугольной камерой. Поэтому нельзя исключать, что именно такая конфигурация в итоге поступит в массовое производство.

Другие особенности

По слухам, Oppo Find X10 Pro Max получит 6,89-дюймовый LTPO OLED-дисплей производства BOE с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Экрану также приписывают поддержку цветового пространства BT.2020.

Программной основой смартфона может стать Android 17 с фирменной оболочкой ColorOS 17. Информация о ёмкости аккумулятора и мощности зарядки пока отсутствует.

Официальных подтверждений характеристик Oppo Find X10 Pro Max ещё нет. Если сведения инсайдера окажутся верными, новинка может стать одним из самых необычных камерофонов 2026 года и установить новый рекорд по количеству мегапикселей среди мобильных устройств.