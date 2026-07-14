"Союз МС-29" стартовал с космодрома Байконур

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" и тремя членами экипажа 75-й долговременной экспедиции на МКС успешно стартовала с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур, следует из трансляции Роскосмоса.

Примерно через девять минут пилотируемый корабль отделится от ракеты и выйдет на орбиту. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения - ожидается, что корабль пристыкуется к модулю "Причал" российского сегмента станции примерно в 20:56 мск.

Запланированная миссия продлится 261 день. В ее составе - командир экипажа и миссии МКС-75 Петр Дубров, первая женщина - специальный корреспондент ТАСС на МКС Анна Кикина и астронавт Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной предстоящий полет станет вторым в карьере, для астронавта Менона - первым. Дублирующий экипаж - космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт Дениз Бернхэм.

Большая часть доставляемой научной аппаратуры предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Экипажем "Союз МС-29" планируется выполнение порядка 40 космических экспериментов и целевых работ, в том числе два новых - "Газоанализатор-ФС" и "Теледроид". Вместе с космонавтами на орбиту также отправится гастрономический сет на основе русской кухни, который станет кульминацией запущенного в рамках апрельской Недели космоса национального гастрономического фестиваля "Первые в космосе".