Стоит ли переплачивать за быстрые карты памяти?

Несмотря на дефицит железа и сильно завышенные цены, карты памяти по-прежнему незаменимы во многих устройствах. Многие люди, думая, что подстраховываются, любят покупать как можно более быстрые SD-карты — но всегда ли это разумно? Портал makeuseof.com рассказал о самых быстрых картах памяти и объяснил, кому их действительно стоит купить.

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На данный момент, самый быстрый стандарт потребительских карт памяти — microSD Express. Они могут записывать и считывать данные быстрее аналогов, поскольку они используют два интерфейса, PCIe и NVMe. Шина UHS-I предлагает скорость до 50 Мб/с, UHS-II — до 156 Мб/с, а UHS-III — до 312 Мб/с. Разница довольно значительная. А в случае видео, протокол V90 обеспечивает скорость записи до 90 Мб/с.

Тем временем, microSD Express могут разгоняться до 985 Мб/с при наличии совместимого устройства и термальных контроллеров, которые позволят защитить карту от перегрева. Очевидно, такие карты чаще всего используются в устройствах, которые нуждаются в накопителе с большой пропускной способностью и высокой скоростью передачи данных. Нет никакого смысла вставлять такую карту памяти в обычную ручную видеокарту — она будет прекрасно работать и с обычной microSD.

Хотя карты памяти становятся быстрее, в них, в целом, бессмысленно инвестировать, если под рукой нет устройства, которое их поддерживает. На данный момент, пожалуй, самое популярное на массовом рынке устройство, поддерживающее microSD Express — игровая консоль Nintendo Switch 2. По факту, платформа в принципе не поддерживает другие форматы карт памяти. Ей нужна максимальная скорость, чтобы установленные игры загружались как можно быстрее и работали без проблем.

Теоретически, microSD Express также полезны для постоянных потоков данных, вроде тех, что используются в машинах для захвата фото и видео в разрешении 4К или даже 8К. Чем выше скорость, тем ниже риск столкнуться с падением fps. Фотографы, делающие снимки в формате RAW на DLSR или других устройствах, ценят эти карты памяти за высокую скорость передачи файлов, потому что так их проще копировать на ПК. Но, опять же, на потребительском рынке нет камер, которые поддерживали бы microSD Express.

Поэтому всем, кто раздумывает над покупкой карты в формате microSD Express, сначала стоит проверить, поддерживает ли их устройство этот стандарт. Не говоря уже о том, нужна ли ему столь высокая скорость. У обладателей Nintendo Switch 2 просто нет других вариантов, а вот в случае других гаджетов желательно тщательно проверить инструкцию перед покупкой. Например, в портативный игровой ПК ASUS ROG Ally технически можно поставить карту microSD Express, как и в большинство других устройств. Но скорость в этом случае все равно будет куда меньше, чем та, на что способна карта.