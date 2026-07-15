Экраны флагманских смартфонов Samsung покраснели по неизвестной причине. Об этом сообщает корейское издание Newsway.

© Lenta.ru

На изъян обратили внимание пользователи Galaxy S26 Ultra из Южной Кореи — самого дорогого смартфона актуальной серии. Некоторые владельцы аппарата заметили, что в верхней части дисплея устройства появилось красное пятно. В Samsung отреагировали на проблему, но не смогли объяснить причину.

Журналисты портала, сославшись на пользователей и специалистов, рассказали, что проблема может быть связана с функцией Privacy Display, которая выборочно затемняет экран телефона. Также найденный изъян может указывать на выгорание пикселей — это достаточно распространенная поломка панелей OLED и AMOLED. Судя по отзывам, красные пятна не исчезают с дисплея после перезагрузки и выключения устройства.

В Samsung заявили, что в курсе проблемы и сейчас пытаются разобраться в произошедшем.

«В настоящее время мы проводим внутреннее расследование, чтобы определить причину», — ответили на жалобы в компании.

Журналисты Newsway предположили, что если проблема экрана будет связана с браком, то корпорация заменит смартфоны пострадавших пользователей или вернет деньги.

В начале июля журналисты портала SamMobile заметили, что смартфоны Samsung подорожали в Индии в седьмой раз с начала 2026 года. Каждый раз стоимость телефонов увеличивалась на 1000 рупий, или около 800 рублей.