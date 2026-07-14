Nvidia прекратила поставки чипов половине азиатских клиентов

Nvidia более чем вдвое сократила число азиатских клиентов, которым разрешено покупать ее ИИ-чипы. Компания провела строгие проверки на соответствие требованиям экспортного контроля и на их основе создала новую версию «белого списка» клиентов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эти меры направлены на предотвращение контрабанды продукции Nvidia и ее попадания в Китай.

Nvidia и раньше проверяла покупателей на соответствие требованиям экспортного контроля США, однако нынешние проверки значительно жестче прежних. Компания существенно расширила как перечень требований, так и масштаб выездных инспекций. По словам источников FT, Nvidia ужесточила процедуры проверки под давлением Вашингтона, который стремится пресечь деятельность посредников, благодаря которым Китай получает доступ к чипам в обход экспортных ограничений.

«Соблюдение требований законодательства всегда было для Nvidia высшим приоритетом, и мы полностью выполняем все юридические обязательства», — заявил FT представитель Nvidia.

В рамках проверок сотрудники Nvidia посещают дата-центры клиентов, проверяют контракты и беседуют с конечными пользователями, чтобы убедиться, что компании действительно используют продукцию по назначению. По словам источников FT, в процессе также участвует Министерство торговли США, которое обеспечивает надзор и политическую поддержку.

В результате проверок из «белого списка» были исключены более половины прежних клиентов Nvidia в странах Азии. При этом компании, не прошедшие проверку, могут устранить недочеты и подать заявку повторно. Один из источников FT отметил, что многие из затронутых компаний — так называемые неооблака (neocloud providers) — специализированные облачные платформы, предназначенные для работы с ИИ.

Контекст

В марте американская прокуратура обвинила одного из сооснователей и нескольких сотрудников американской компании Supermicro в контрабанде серверов с чипами Nvidia через Юго-Восточную Азию в Китай. Позже источники Bloomberg сообщили, что в участии в этой схеме подозревается ключевая для ИИ-стратегии Таиланда компания OBON. По данным агентства, через нее чипы Nvidia могли попасть к китайской Alibaba.

Правительство США запрещает экспорт передовых процессоров в Китай. В январе Вашингтон разрешил Nvidia продавать клиентам из Китая чипы H200, которые, по оценке Bloomberg, на данный момент отстают как минимум на два поколения от новейших разработок компании. При этом заявки на экспорт должны были рассматриваться Министерством торговли США в индивидуальном порядке. Однако Пекин сам запретил Nvidia продавать в стране H200, стремясь поддержать собственную полупроводниковую промышленность.