SpaceX запустила новую группу спутников Starlink

Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 c 29 спутниками Starlink. Об этом сообщает Spectrum News 13.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США). После отсоединения от второй ступени бустер B1080 успешно сел на платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила более 10,5 тыс. спутников. Некоторые из них вышли из строя или сошли с орбиты, в то время как свыше 9,1 тыс. спутников остаются на орбите в рабочем состоянии. В настоящее время SpaceX имеет разрешение на запуск 12 тыс. спутников и планирует развернуть более 30 тыс. аппаратов для обеспечения всего мира быстрым интернетом. Общие инвестиции в этот проект оцениваются примерно в $10 млрд.

В январе генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов рассказал, что спутник «Зоркий», который представляет собой аналог Starlink, запустят в серийное производство уже в текущем году.