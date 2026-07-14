Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире

Сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис предложил учредить глобальный орган под руководством США для контроля над передовыми моделями искусственного интеллекта.

Создатель нейросети Gemini опубликовал манифест, в котором изложил план формирования отраслевого стандарта для контроля за технологиями, пишет Axios.

В интервью изданию он отметил необходимость системного подхода к регулированию.

«То, что мы коллективно делаем сейчас, определит, как будет развиваться следующий этап цивилизации», – заявил Хассабис.

Он подчеркнул, что киберугрозы, исходящие от искусственного интеллекта сегодня, являются лишь предупредительными сигналами.

По мнению ученого, в течение полутора лет биологические и ядерные угрозы могут оказаться в открытом доступе, вне контроля правительств. Хассабис предлагает создать организацию по образцу FINRA, которая будет проверять модели на безопасность за 30 дней до их релиза.

Инициатива появилась на фоне недавних ограничений, наложенных администрацией Дональда Трампа на модели Anthropic.

Глава Google DeepMind считает, что общий искусственный интеллект может появиться уже через несколько лет, и призывает к скорейшему внедрению новых правил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждает введение государственного надзора за новыми нейросетями перед их выпуском.

Компания OpenAI ранее предложила создать глобальный орган по контролю за технологиями искусственного интеллекта.

Генеральный директор DeepMind Демис Хассабис спрогнозировал появление искусственного интеллекта с человеческими когнитивными способностями в ближайшие пять-десять лет.